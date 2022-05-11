الأربعاء 11 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لسائق بحوزته مخدرات وسلاح نارى في الشرقية

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، سائقا، بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته في القضية رقم 267 لسنة 2022 جنايات مركز أولاد صقر، بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

صدر الحكم  برئاسة المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي، رئيس بالمحكمة والمستشار أحمد سمير سليم، وبحضور محمد الشريف، وكيل النائب العام، وأمانة سر وائل عبد المنعم. 

ترجع أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري ، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد قيام ضباط مباحث المركز بضبط "محمد . ط . ز " 27 عاما سائق ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته 40  لفافة لمسحوق الهيروين المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار.

وأقر المتهم  بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته محبوسا إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق سائق السجن المشدد 7 سنوات غرامة 100 ألف مركز أولاد صقر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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