رفع 120 «استاند» مخالف بشوارع حي شمال الجيزة

وجهت محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة لضبط الشارع، تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأسفرت الحملة عن رفع 120 “استاند”مخالف للباعة الجائلين وعددٍ من البروزات و"التند" المخالفة بحي شمال الجيزة.

وفي سياق متصل، تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير شوارع شارل دي جول والمنصورية ومنطقة كفر غطاطي بأحياء الدقي والهرم.

وأكد محافظ الجيزة علي ضرورة الاهتمام برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وإنشاء شبكة من الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين مشيراً إلى أنه جاري رصف وتطوير العديد من المحاور المرورية بنطاق المحافظة لربط محاور الحركة وإحداث سيولة مرورية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال متابعة أعمال تطوير شارع شارل دي جول بدءا من منطقة مجلس الدولة وحتي فندق سميراميس وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير وفقا للجدول الزمني المحدد لها وذلك ضمن خطة المحافظة بتطوير محاور الحركة المرورية .

ووجه “راشد” مديرية الطرق باستكمال أعمال الرصف للطريق وتوحيد أرصفة المشاة و الانترلوك علي الجانبين ورفع كفاءة الأسوار لكي تتكامل أعمال التطوير بالشارع مع التنسيق مع شركات المرافق لتغطية اي كابلات وسرعة إنهاء اي اعمال متبقية .

وشدد علي الشركة المنفذة بضرورة تنفيذ الأعمال طبقآ للمعايير والمواصفات القياسية مؤكداً على المتابعة الدورية للأعمال الجارية وتكرار زيارة مواقع العمل خلال أسبوع لمعاينة نسب التقدم في أعمال التطوير.