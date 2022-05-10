نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 وإجاباتها pdf
يستمر جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي على مدار هذا الاسبوع ويبحث أولياء الأمور عن نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 والإجابات النموذجية لكل نموذج امتحان الصف الرابع الابتدائي 2022 .
نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 واجابتها pdf
وأتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الدخول لتحميل نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 وإجاباتها pdf، وذلك في جميع المواد سواء الأساسية أو الغير مضافة للمجموع، بغرض تدريب الطلاب وإعدادهم جيداً لاستقبال الامتحانات النهائية، التي يتم تقييمهم من خلالها على مناهج الترم الثاني 2022 بالنظام الجديد، لمعرفة مدى نتائجه الفعالة بعد تطبيقه على سنة رابعة ابتدائي للمرة الأولى هذا العام، حيث يستهدف تنمية مستوى الفهم والإدراك لدى الطلاب، والابتعاد لهم عن طرق الحفظ والتلقين المتبعة مسبقاً.
نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 واجابتها pdf من خلال هذا الرابط الرسمــــــــي.
ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الخميس الموافق 12 مايو 2022.
جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022
|اليوم
|المادة
|عدد ساعات الامتحان
الأحد 8 مايو 2022
|امتحان مادة اللغة العربية
امتحان مادة التربية الدينية
يستمر ساعتان ونصف
|الاثنين 9 مايو 2022
امتحان مادة العلوم
يستمر ساعة ونصف
|الثلاثاء 10 مايو 2022
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية
يستمر ساعة ونصف
|الأربعاء 11مايو 2022
امتحان مادة اللغة الإنجليزية
يستمر ساعة ونصف
الخميس 12 مايو 2022
امتحان مادة الرياضيات
يستمر ساعة ونصف
وكانت وزارة التربية والتعليم، كشفت في بيانها، أن جدول اختبارات “4 ابتدائي” الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني، وُضع بشكل يتناسب مع جموع الطلاب والطالبات، مضيفة أن اختبارات المواد التي لم تدرج بالجدول تُعقد عن طريق المدرسة، وأسئلة امتحانات نهاية العام تقتصر على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أن أسئلة الامتحانات لن تخرج عن المنهج الذي حددته للطلاب.