الثلاثاء 10 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 وإجاباتها pdf

امتحانات
امتحانات
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يستمر جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي على مدار هذا الاسبوع ويبحث أولياء الأمور عن نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 والإجابات النموذجية لكل نموذج امتحان الصف الرابع الابتدائي 2022 .

نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 واجابتها pdf

وأتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الدخول لتحميل نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 وإجاباتها pdf، وذلك في جميع المواد سواء الأساسية أو الغير مضافة للمجموع، بغرض تدريب الطلاب وإعدادهم جيداً لاستقبال الامتحانات النهائية، التي يتم تقييمهم من خلالها على مناهج الترم الثاني 2022 بالنظام الجديد، لمعرفة مدى نتائجه الفعالة بعد تطبيقه على سنة رابعة ابتدائي للمرة الأولى هذا العام، حيث يستهدف تنمية مستوى الفهم والإدراك لدى الطلاب، والابتعاد لهم عن طرق الحفظ والتلقين المتبعة مسبقاً.

نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 واجابتها pdf من خلال هذا الرابط الرسمــــــــي.

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2022

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 محافظة القاهرة

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الخميس الموافق 12 مايو 2022.

 

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

اليومالمادةعدد ساعات الامتحان

الأحد 8 مايو 2022

 

امتحان مادة اللغة العربية
امتحان مادة التربية الدينية

يستمر ساعتان ونصف 
يستمر ساعة ونصف

الاثنين 9 مايو 2022

امتحان مادة العلوم 
مادة المهارات المهنية

يستمر ساعة ونصف
يستمر ساعة ونصف

الثلاثاء 10 مايو 2022

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية
امتحان مادة  ict  

يستمر ساعة ونصف
يستمر ساعة ونصف)

 الأربعاء 11مايو 2022

امتحان مادة اللغة الإنجليزية

يستمر ساعة ونصف

الخميس 12 مايو 2022

 

امتحان مادة الرياضيات 

يستمر ساعة ونصف

 

 

 

 

وكانت وزارة التربية والتعليم، كشفت في بيانها، أن جدول اختبارات “4 ابتدائي” الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني، وُضع بشكل يتناسب مع جموع الطلاب والطالبات، مضيفة أن اختبارات المواد التي لم تدرج بالجدول تُعقد عن طريق المدرسة، وأسئلة امتحانات نهاية العام تقتصر على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أن أسئلة الامتحانات لن تخرج عن المنهج الذي حددته للطلاب.

نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 نموذج امتحان الصف الرابع الابتدائي 2022 وزارة التربية والتعليم 4 ابتدائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 وإجاباتها pdf

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