نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 وإجاباتها pdf

يستمر جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي على مدار هذا الاسبوع ويبحث أولياء الأمور عن نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 والإجابات النموذجية لكل نموذج امتحان الصف الرابع الابتدائي 2022 .

نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 واجابتها pdf

وأتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الدخول لتحميل نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 وإجاباتها pdf، وذلك في جميع المواد سواء الأساسية أو الغير مضافة للمجموع، بغرض تدريب الطلاب وإعدادهم جيداً لاستقبال الامتحانات النهائية، التي يتم تقييمهم من خلالها على مناهج الترم الثاني 2022 بالنظام الجديد، لمعرفة مدى نتائجه الفعالة بعد تطبيقه على سنة رابعة ابتدائي للمرة الأولى هذا العام، حيث يستهدف تنمية مستوى الفهم والإدراك لدى الطلاب، والابتعاد لهم عن طرق الحفظ والتلقين المتبعة مسبقاً.

نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 واجابتها pdf من خلال هذا الرابط الرسمــــــــي.

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الخميس الموافق 12 مايو 2022.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

اليوم المادة عدد ساعات الامتحان الأحد 8 مايو 2022 امتحان مادة اللغة العربية

امتحان مادة التربية الدينية يستمر ساعتان ونصف

يستمر ساعة ونصف الاثنين 9 مايو 2022 امتحان مادة العلوم

مادة المهارات المهنية يستمر ساعة ونصف

يستمر ساعة ونصف الثلاثاء 10 مايو 2022 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

امتحان مادة ict يستمر ساعة ونصف

يستمر ساعة ونصف) الأربعاء 11مايو 2022 امتحان مادة اللغة الإنجليزية يستمر ساعة ونصف الخميس 12 مايو 2022 امتحان مادة الرياضيات يستمر ساعة ونصف

وكانت وزارة التربية والتعليم، كشفت في بيانها، أن جدول اختبارات “4 ابتدائي” الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني، وُضع بشكل يتناسب مع جموع الطلاب والطالبات، مضيفة أن اختبارات المواد التي لم تدرج بالجدول تُعقد عن طريق المدرسة، وأسئلة امتحانات نهاية العام تقتصر على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أن أسئلة الامتحانات لن تخرج عن المنهج الذي حددته للطلاب.