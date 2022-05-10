الثلاثاء 10 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لمتهمين بقتل شاب قبل فرحه بيومين في طنطا

الإعدام
الإعدام
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قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الخامسة، إحالة أوراق متهمين اثنين لفضيلة المفتي في القضية رقم 3549 جنايات ثان طنطا والمقيدة برقم 212 كلي غرب طنطا، لقيامهم باستدراج شاب وقتله قبل حفل زفافه بيومين، بسبب خلافات سابقة.

تم إحالة كلا من امين محمود عبد الوهاب، وشقيقه الهارب محمد محمود أمين لقيامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بتحريض من والدتهما بسبب خلافات سابقة بينهم، وتحدد جلسة الأول من دور شهر يونيو للنطق بالحكم على المتهمين الثلاث.

وعقب الحكم قال محمد البليهي المستشار القانوني ومحامي المجني عليه إن المتهمين نشبت بينهما وبين المجني عليه خلافات سابقة، وقامت والدة المتهمين بالتحريض على قتل المجني عليه فأعدوا العدة واستدرجوه، وما ان ظفروا به حتي سددوا له طعنات قاتله أودت بحياته.

 

وأضاف محامي المجني عليه، أن الأسرة في حالة فرحة كبيرة فور إحالة أوراق المتهمين للمفتي. 

محكمة جنايات طنطا طنطا المفتي خلافات سابقة استدراج شاب

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وائل لطفي

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