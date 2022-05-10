الثلاثاء 10 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

انفصال البلوجر «أحلام» بعد شهرين من الزفاف

البلوجر أحلام
البلوجر أحلام
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بين ليلة وضحاها تغيرت حياة البلوجر "أحلام"، رأسًا على عقب، فبعد شهرين فقط على عقد قرانها، وانتشار عدد من الفيديوهات لها وزوجها من داخل منزل الزوجية، خرجت أحلام على متابعيها لتخبرهم أنها وزوجها حدث بينهم انفصال، بعد أن قام بضربها وإهانتها لأنها قامت باصطحاب هدايا لأصدقائها من دولة السعودية أثناء أدائهما العمرة معًا.

الفيديو الذي قامت أحلام بنشره وأعلنت فيه خبر الانفصال، لاقى انتشارًا واسعًا وسط صدمة كبيرة من المتابعين الذين لم يتوقعوا أن تنتهي هذه العلاقة بهذه السرعة، وبالطبع كان يشكل صدمة لأحلام هي الأخرى. 

في هذا السياق ترصد "الدستور" عددًا من النصائح التي تمكنك من تجاوز الصدمات في حياتك، وذلك بحسب ما ورد في موقع "theguardian":

لا تجلس بمفردك:

من المهم في الفترة التي تلى الخبر الذي تسبب لك في صدمة، ألا تجلس فيها بمفردك، فهذه الوحدة من شأنها أن تؤدي بك إلى التفكير في الأمر كثيرًا، والاستغراق في التفاصيل التي من الممكن أن تدفع بك إلى درجة كبيرة من درجات الاكتئاب، لذلك حاول ألا تفكر في هذا الأمر، استمتع بالحياة التي تعيشها مع الأهل والأصدقاء، وحاول أن تساعد نفسك في تجاوز هذه الأزمة سريعًا.

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احرص على وجود صديق:

يحتاج الإنسان إلى شخص قريب منه ليتحدث إليه كما لو كان يتحدث إلى نفسه، يستمع إلى نصائحه أو على الأقل يخرج ما بداخله من كلمات دون أن يكتمها بداخله وتجعله يشعر بالألم والندم، لذلك من المهم أن يكون في حياتك هذا الصديق، فاحرص على أن تختار هذا الشخص الذي يكون بمثابة ضميرك، وصوت العقل لديك.

لا تدخل علاقة جديدة في هذا الوقت:

في كثير من الأحيان يتقدم البعض بنتائج للأشخاص المنفصلين حديثًا، بضرورة الدخول في علاقة جديدة، وأن هذه الطريقة من شأنها أن تجعل الشخص التي يتألم أن تلتئم جروحه ولكن هذا الأمر غير صحيح فمن المهم أن يحصل الشخص على مساحته كاملة من الحزن وينهي جميع الذكريات مع نفسه، ثم يمكن بعد ذلك الدخول في علاقة جديدة.

استشارة طبيب نفسي:

في نهاية الأمر إذا لم يتمكن الإنسان من محاولة إنقاذ نفسه أو يجد صديق يخبره بما في داخله، يمكن في هذه الحالة استشارة متخصص كطبيب نفسي الذي يساعده في الخروج من الأزمة.

عقد قران الانفصال الاكتئاب الصدمات لآخر علاقة جديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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