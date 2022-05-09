الإثنين 09 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. نظر أولى جلسات استئناف اليوتيوبر أحمد حسن على تغريمه بتهمة التحرش

اليوتيوير أحمد حسن
اليوتيوير أحمد حسن
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تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، غدًا الثلاثاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم من اليوتيوبر أحمد حسن، على تغريمه 20 ألف جنيه،  بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

وتبين تورط أحمد حسن بالتعدي على الفتاة من خلال محادثة على "واتس آب"، بعد ساعات من إعلانه عن حاجته لفتاة لتقديم دور البطولة لفيلم قصير، بالإضافة إلى طلبه الحصول على صور خاصة منها.

وتبين من التحريات أن المشكو في حقه اليوتيوبر أحمد حسن هو مستخدم شريحة الهاتف التي ارتكبت بها واقعة التعدي على الفتاة وتحريضها على ارتكاب الفسق.

وبتتبع رقم الهاتف المقدم في البلاغ، اتضح أنه ملك للمتهم أحمد حسن مقيم بمنطقة البساتين، وهو مالك الشريحة التي تم استخدامها في واقعة التعدى، وبفحص واتس آب الخاص بالمجني عليها، تبين وجود محادثات بينها وبين صاحب الرقم المحمول الذي يستخدمه أحمد حسن.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها سما محمد، والتي قالت إن اليوتيوبر أحمد حسن تحرش بها لفظيًا، وقالت في نص التحقيقات المجني عليها إن هناك فتيات أخريات وقعن ضحية المتهم، وهن على استعداد للإدلاء بأقوالهن في الوقائع اللاتي تعرضن لها.

محكمة جنح مستانف الاقتصادية أولى جلسات الاستئناف اليوتيوبر احمد حسن تغريمه 20 ألف جنيه التحرش

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