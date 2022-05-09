الإثنين 09 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 10 بانقلاب ميكروباص فى الإسماعيلية

حادث
حادث
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لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون جراء انقلاب ميكروباص بالقرب من مدخل قرية السعيدية التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تم نقل 6 مصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج، و4 حالات إلى مستشفى فايد المركزي، ونجح رجال الإسعاف في عمل إنعاش رئوي واستقرت حالة 3 منهم ولفظ شخص أنفاسه الأخيرة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بانقلاب ميكروباص  بطريق "الإسماعيلية- السويس"، بالقرب من مدخل قرية السعيدية التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية وأسفر الحادث عن مصر على شخص وإصابة 9 آخرين.

طريق الإسماعيلية السويس مدينة فايد الإسماعيلية مصرع شخص إصابة 9 آخرين 6 مصابين

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