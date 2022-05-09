انتهاء أعمال تبريد حريق اندلع فى شقة سكنية ببنها

انتهت قوات الحماية المدنية، الإثنين، من أعمال التبريد لحريق اندلع في شقة سكنية في مساكن شعبية بمنطقة الحرس الوطني التابعة لدائرة قسم شرطة أول بنها، لمنع نشوبه مرة أخرى.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمساكن شعبية بمنطقة الحرس الوطني التابعة لدائرة قسم شرطة أول بنها وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداد ألسنة اللهب للشقق المجاورة دون خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية كانت بتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية ببلوك أ بالمساكن الشعبية التابعة لمجلس مدينة بنها بمنطقة الحرس الوطني قسم أول بنها.