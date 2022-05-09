الإثنين 09 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب دراجة نارية بكفرالشيخ

انقلاب دراجة نارية
انقلاب دراجة نارية
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أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق عزبة الحارس ميت الديبة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفرالشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى قلين المركزي.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة بانقلاب دراجة نارية بطريق عزبة الحارس ميت الديبة التابعة لمركز قلين، وتم تقديم الاسعافات اللازمة لهم، بمستشفى قلين المركزي.

وتبين إصابة كل من علي فايز نورالدين،21 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقدم اليسري، وبلال عماد جاد، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقدم اليمنى، وأحمد خليل فاروق، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالمنعم جابر عبدالمنعم، 20 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم من قرية ميت الديبة.

انقلاب دراجة نارية طريق عزبة الحارس كفر الشيخ سيارات الإسعاف المصابين

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