الأحد 08 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن صحة 3 مصابين فى انقلاب سيارة بسيناء

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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أمرت النيابة العامة في شمال سيناء، اليوم الأحد، بالاستعلام عن صحة 3 مصابين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء.

وتبين انقلاب سيارة ملاكى أثناء سيرها على طريق شمال سيناء الساحلى "العريش /القنطرة شرق" بنطاق قرية النصر، بمركز بئر العبد نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد التخصصى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة في شمال سيناء انقلاب سيارة ملاكي شمال سيناء الطريق الدولى الساحلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

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