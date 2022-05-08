النيابة تستعلم عن صحة 3 مصابين فى انقلاب سيارة بسيناء

أمرت النيابة العامة في شمال سيناء، اليوم الأحد، بالاستعلام عن صحة 3 مصابين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء.

وتبين انقلاب سيارة ملاكى أثناء سيرها على طريق شمال سيناء الساحلى "العريش /القنطرة شرق" بنطاق قرية النصر، بمركز بئر العبد نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.



وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد التخصصى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.