النقض تؤيد حكم «المؤبد» لعاطل شرع فى قتل شرطى بسيناء

رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من عاطل على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بالشروع في قتل شرطي خلال مطاردته للقبض عليه لارتكابه جريمة سرقة بالإكراه، بجنوب سيناء.

كشفت تفاصيل القضية عندما أقبل المتهم ومعه آخرون على سرقة سيارة مملوكة لإحدى شركات الدخان والمحملة بكميات من السجائر بالإكراه الواقع على المجني عليهم السائق ومساعده بدائرة قسم شرطة أبورديس بالطريق الدولى باستخدام أسلحة نارية.

فتبلغ للقوات الأمنية ارتكاب الجريمة وأعدوا الأكمنة الثابتة والمتحركة فى أماكن متفرقة حتى تمكنت القوات بعد مواجهته المتهمين بتبادل النيران صوبهم من إلقاء القبض على متهم منهم وفرار الآخرين وبإحالة أوراق القضية بعد تحقيقات النيابة باتهامات تتعلق بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بالإكراه، فقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد غيابيًا وحضوريًا، فطعن المتهم أمام محكمة النقض وبنظره أصدرت حكمها المتقدم.