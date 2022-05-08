الأحد 08 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 11 في انقلاب سيارة ميكروباص على «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوي

سيارة ميكروباص
سيارة ميكروباص
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أصيب 11 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي «القاهرة الإسكندرية» بدائرة قسم غرب النوبارية بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، وجرى نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون التخصصي وجاري تقديم الإسعافات الطبية لهم وتحرير محضر بالواقعة.

البداية بتلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الخدمات بمدخل الكيلو 75 اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي «القاهرة-الإسكندرية».

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون التخصصي للعلاج.

وكشفت المعاينة الأولية لمأمور قسم شرطة غرب النوبارية إصابة كلا من الشحات عبد العزيز المليجي ومحمد علي وعامر سعيد وعادل خميس وإبراهيم جابر وهاني عطية  وأحمد جمال ومجدي أحمد وعبد الرحمن محمود ومحمد محمود وعلى فرج، وجميعهم يقيمون بمركز أبو المطامير.

تم رفع آثار الحادث وتم التحفظ على السيارة وقائدها تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

الطريق الصحراوي غرب النوبارية حادثا انقلاب سيارة ميكروباص اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

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