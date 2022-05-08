إصابة 11 في انقلاب سيارة ميكروباص على «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوي

أصيب 11 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي «القاهرة الإسكندرية» بدائرة قسم غرب النوبارية بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، وجرى نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون التخصصي وجاري تقديم الإسعافات الطبية لهم وتحرير محضر بالواقعة.

البداية بتلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الخدمات بمدخل الكيلو 75 اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي «القاهرة-الإسكندرية».

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون التخصصي للعلاج.

وكشفت المعاينة الأولية لمأمور قسم شرطة غرب النوبارية إصابة كلا من الشحات عبد العزيز المليجي ومحمد علي وعامر سعيد وعادل خميس وإبراهيم جابر وهاني عطية وأحمد جمال ومجدي أحمد وعبد الرحمن محمود ومحمد محمود وعلى فرج، وجميعهم يقيمون بمركز أبو المطامير.

تم رفع آثار الحادث وتم التحفظ على السيارة وقائدها تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.