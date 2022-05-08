الأحد 08 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بالاعتداء على صاحب معرض سيارات بالإسكندرية

حبس متهمين
حبس متهمين
ads

أمرت جهات التحقيق بشرق الإسكندرية، بحبس 5 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستعراض القوة واستخدام الأسلحة البيضاء للتعدي على صاحب معرض سيارات.

وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمكان، والاستماع إلى أقوال شهود العيان.

كشفت أجهزة الأمن ، أمس، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بحدوث مشاجرة بأحد الشوارع في منطقة المندرة بحري بدائرة القسم، حيث تبين تعدي 5 أشخاص مُلثمين حاملين أسلحة بيضاء، سيوف، على صاحب معرض سيارات، مُحدثين إصابته بجرح قطعي بالرأس.

ومن خلال الفحص والتحري تبين صحة الواقعة، وتم تحديد هوية مرتكبيها وهم 5 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والأسلحة البيضاء المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

وخلال التحقيقات أقر أحد المتهمين بوجود خلاف مالي بينه وبين المصاب مقابل استئجار سيارة، من معرض الأخير، استعان على إثره بباقي المتهمين، ومارسوا أعمال البلطجة مُستخدمين الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم، وتعدوا عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق شرق الإسكندرية صاحب معرض سيارات الأسلحة البيضاء تحريات المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

الأكثر قراءة

استقرار أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى مصر اليوم الأحد 8-5-2022

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

«الدستور» تنعى شهداء القوات المسلحة بعد إحباط هجوم إرهابى غرب سيناء

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بنك المعرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تموت القضايا من غير الفن                               

ماجد حبته

مؤشّرهم لحرية الصحافة

حسين دعسة

عملية إلعاد.. كيف تلعب الصهيونية ضد حرية شعب فلسطين؟

صفاء النجار

مشاهدات فى بلد الألف يوم «1»

سعيد المصرى

الإدارة الاجتماعية للأزمة الاقتصادية

سمر عادل

الصراع حول النظام المالى العالمى

ماجد حبته

السجّانة والعملاق.. قصة واقعية أمريكية جدًا

أحمد المريخي

حجاج الباى وعطر الأحباب

صور

مبارة الأهلي ووفاق سطيف وصورة عبد الوهاب تزين المدرجات

مؤمن زكريا يدعم الأهلي أمام وفاق سطيف من دكة البدلاء

مسجد ومقام سيدى المرسى أبوالعباس بعد قرار إعادة فتحه

محطة تل أبيب

المزيد

بعد بحث مُكثف.. الشاباك والجيش الإسرائيلي يعتقلا منفذي عملية "إلعاد"

أمريكا: الاستيطان الإسرائيلي يضر بحل الدولتين ويفاقم التوترات

الأردن: إسرائيل تواصل جرائم الحرب وسياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين