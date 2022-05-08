حبس المتهمين بالاعتداء على صاحب معرض سيارات بالإسكندرية

أمرت جهات التحقيق بشرق الإسكندرية، بحبس 5 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستعراض القوة واستخدام الأسلحة البيضاء للتعدي على صاحب معرض سيارات.

وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمكان، والاستماع إلى أقوال شهود العيان.

كشفت أجهزة الأمن ، أمس، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بحدوث مشاجرة بأحد الشوارع في منطقة المندرة بحري بدائرة القسم، حيث تبين تعدي 5 أشخاص مُلثمين حاملين أسلحة بيضاء، سيوف، على صاحب معرض سيارات، مُحدثين إصابته بجرح قطعي بالرأس.

ومن خلال الفحص والتحري تبين صحة الواقعة، وتم تحديد هوية مرتكبيها وهم 5 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والأسلحة البيضاء المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

وخلال التحقيقات أقر أحد المتهمين بوجود خلاف مالي بينه وبين المصاب مقابل استئجار سيارة، من معرض الأخير، استعان على إثره بباقي المتهمين، ومارسوا أعمال البلطجة مُستخدمين الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم، وتعدوا عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.