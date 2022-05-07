يبحث المواطنون في مصر عن درجات الحرارة وحالة الطقس في الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع اضطرابات الطقس التي تشهدها البلاد من انخفاض في درجات الحرارة ليلًا رغم اقتراب فصل الصيف، وكذلك ارتفاع درجات الحرارة نهارًا على كافة أنحاء المحافظات.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير درجات الحرارة وحالة الطقس في الأيام المقبلة.

درجات الحرارة وحالة الطقس في الأيام المقبلة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم السبت مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وشهدت الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وجود شبورة مائية بدأت منذ شروق الشمس وحتى السابعة صباحًا، وكذلك على الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الطقس في الأيام المقبلة ستتأثر البلاد بمنخفض مرتفع جوي يؤثر على درجات الحرارة، لترتفع إلى 7 درجات مئوية.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تبدأ ذروة الموجة الحارة بدءًا من غدًا الأحد 8 مايو 2022، ويستمر الاضطراب في درجات الحرارة حتى نهاية شهر مايو الجاري.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 35 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و 20 درجة ليلًا.

بينما تسجل مدينة الاسكندرية 30 درجة مئوية نهارا، و 19 درجة ليلا.

وتسجل درجات الحرارة الأعلى على محافظات جنوب الصعيد، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية خلال ساعات الذروة، و 26 درجة ليلا.

كما حذرت هيئة الأرصاد من عودة ظاهرة الشبورة المائية مرة أخرى، ومن المتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع القادم.

توقعات الطقس يوم الأحد 8 مايو 2022 :

يتوقع خبراء الأرصاد نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد على محافظات مصر كما يلي:

القاهرة والوجه البحرى 32-20

السواحل الشمالية 30-18

جنوب سيناء 35-24

شمال الصعيد 35-24

جنوب الصعيد 41-26

توقعات الطقس يوم الإثنين 9 مايو 2022

درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين على محافظات مصر كما يلى :

القاهرة والوجه البحرى 35-19

السواحل الشمالية 26-18

جنوب سيناء 36-24

شمال الصعيد 39-24

جنوب الصعيد 42-26

توقعات الطقس يوم الثلاثاء 10 مايو 2022

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء على محافظات مصر كما يلى :

القاهرة والوجه البحرى 31-19

السواحل الشمالية 24-18

جنوب سيناء 33-22

شمال الصعيد 36-24

جنوب الصعيد 42-26

توقعات الطقس يوم الأربعاء 11 مايو 2022:

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء على محافظات مصر كما يلي:

القاهرة والوجه البحرى 30-19

السواحل الشمالية 24-18

جنوب سيناء 35-22

شمال الصعيد 33-20

جنوب الصعيد 41- 24