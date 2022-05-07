السبت 07 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر وأيام الإجازة

عيد الاضحى
عيد الاضحى
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ينتظر المسلمون في كل أنحاء مصر والدول العربية موعد عيد الأضحى المبارك 2022 حيث يصوم المسلمون قبله العشر الأوائل من ذى الحجة وكذلك وقفة عرفات لما له من ثواب كبير.

ويعتبر عيد الأضحى المبارك 2022 هو أحد العيدين عند المسلمين، ويوافق يوم 10 ذى الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفات، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذى الحجة. 

سبب تسمية عيد الأضحى المبارك 2022 بهذا الاسم

ترجع تسمية عيد الأضحى 2022 بهذا الاسم وفقا لذكرى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه الرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا من ابنه، لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بإحدى الأنعام «خروف، أو بقرة، أو جمل» وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى 2022.

إجازة عيد الأضحى 2022

وفقا للحسابات الفلكية يكون موعد عيد الأضحى 2022، بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وبالتقويم الهجري 10 ذى الحجة 1443 وتكون أيام عيد الأضحى المبارك 2022 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، و13 ذى الحجة 1443.

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ومن المقرر أن تكون أيام اجازة عيد الاضحى المبارك 2022، للموظفين من 8 إلى 12 يوليو 2022 .

عدد ايام عيد الاضحى 2022

مدته شرعاً أربعة أيام على عكس عيد الفطر الذي مدته يوم واحد؛ فقد روى أبو داود والترمذي في سننه أن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَدِمَ المدينةَ ولَهُمْ يومَانِ يلعبُونَ فيهِمَا «فقال رسول الله ﷺ: "قدْ أبدلَكم اللهُ تعالَى بِهِمَا خيرًا مِنْهُمَا يومَ الفطرِ ويومَ الأَضْحَى"»، وروى الترمذي في سننه أن رسول الله ﷺ قال: "يومُ عرفةَ ويومُ النحرِ وأيامُ التشريقِ عيدنا أهلَ الإسلامِ، وهيّ أيامُ أكلٍ وشربٍ"، فمن هذا الحديث نستنتج أن العيد يومان يوم للفطر ويوم للأضحى، لكن يلحق بالأضحى أيام التشريق الثلاثة، فتصبح مدته أربعة أيام، ولهذا فإن جمهور العلماء يمنعون صيام هذه الأيام تطوعا أو قضاء أو نذرا، ويرون بطلان الصوم لو وقع في هذه الأيام.

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