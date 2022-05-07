السبت 07 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بعد العيد.. مواعيد عمل البنوك المصرية 2022

البنوك المصرية
البنوك المصرية
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يبحث المواطنون في الفترة الحالية عن مواعيد عمل البنوك المصرية بعد عيد الفطر 2022، وذلك للعودة لإنهاء المعاملات المالية والبنكية، حيث حصل القطاع المصرفي في مصر على إجازة طويلة بلغت 9 أيام متواصلة بسبب إجازة عيد الفطر 2022 التي بلغت 5 أيام، سبقها وتلاها 4 أيام العطلة الأسبوعية للهيئات والقطاع المصرفي.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير مواعيد عمل البنوك المصرية 2022.

مواعيد عمل البنوك المصرية 2022 بعد إجازة العيد

قرر البنك المركزي المصري فتح البنوك صباح غدًا الأحد الموافق 8 مايو 2022، بعد أن استمرت إجازة عيد الفطر 2022 لمدة 9 أيام بدأت من يوم الأحد 1 مايو واستمرت حتى 5 مايو 2022، وسبقها وتلاها 4 أيام العطلات الأسبوعية للقطاع المصرفي في مصر.

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مواعيد عمل البريد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2022 

استأنفت هيئة البريد المصري العمل في كافة مكاتبها يوم الأربعاء 4 مايو 2022، بعد أن انتهت إجازة عيد الفطر 2022 التي حددها البريد المصري للعاملين به، وذلك حتى السبت 7 مايو 2022 على أن يعود العمل لمواعيده الطبيعية بدءًا من غدًا الأحد 8 مايو.

وقد قررت هيئة البريد المصري إجازة عيد الفطر 2022 للعاملين به من يوم الجمعة 29 أبريل 2022 وحتى الثلاثاء 3 مايو، وفتح 200 مكتب بريد أبوابه للمواطنين في كافة الجمهورية من 9 صباحًا.

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خدمات البريد المصري للمواطنين

يقدم البريد المصري العديد من الخدمات الغير تقليدية للمواطنين مثل خدمات الدفع الإلكتروني والتي تعد من أحدث الخدمات التي يقدمها البريد المصري، عن طريق إصدار بطاقات دفع إلكترونية مثل بطاقات (ATM) وبطاقات الفيزا.

1 - فتح حساب جاري بدون عائد.

2 - حساب التوفير الذكي.

3 - خدمات تحويل المعاشات والمرتبات.

كما تقدم مكاتب البريد خدمة الأحوال المدنية، حيث يمكن للمواطنين طلب الحصول على إصدارات الأحوال المدنية (بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد - قسيمة طلاق - شهادة وفاة - قيد عائلي) من خلال مكاتب البريد، وذلك للتيسير على المواطنين.

كما يمكن إرسال الطرود عن طريق 200 مكتب منتشرين بكافة أنحاء الجمهورية، وتتولى تلك المكاتب مهمة توصيله.

وتقدم مكاتب البريد الخدمات المالية للمواطنين مثل صرف المعاشات ودفاتر التوفير وكذلك صرف منح العمالة غير المنتظمة.

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