حبس المتهم بقتل زوجته ودفن جثتها بحظيرة مواشي بالغربية 15 يومًا

أمرت جهات التحقيق بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية، بحبس قاتل زوجته بقرية بلتاج بدائرة المركز، والمعروفة إعلاميًا بـ"معلمة الغربية" بسبب خلافات سابقة بينهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما أمرت جهات التحقيق بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه.

وتحفظت جهات التحقيق على السلاح المستخدم في الواقعة، وأمرت بإرساله إلى الطب الشرعي وكتابة تقرير فني عن السلاح، كما استعجلت جهات التحقيق تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها، لبيان سبب الوفاة؛ تمهيدا لاستكمال التحقيقات، وإحالة المتهم بقتل زوجته ودفنها في حظيرة المواشي إلى محكمة الجنايات.

وترجع بداية الواقعة حينما تلقى الرائد سمير البحيري، رئيس مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية، بلاغًا باختفاء زوجة تُدعى “تهاني الجنيدي” في العقد الرابع من العمر، وتعمل معلمة قرآن بأحد المعاهد الأزهرية بقرية بلتاج بدائرة المركز، وبسؤال زوجها أكد أن زوجته تركت المنزل بسبب خلافات سابقة بينهما، وأخذت معها مشغولات ذهبية خاصة بها.

وبإخطار اللواء ياسر عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، قرر تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع ضباط البحث الجنائي بدائرة مركز قطور.

وبتكثيف الجهود تبيَّن أن وراء اختفاء الزوجة شبهة جنائية، وبإعادة سؤال الزوج وتضييق الخناق عليه اعترف بقتل زوجته وإخفاء جثتها في حظيرة مواشي.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص أن جثة السيدة في العقد الرابع من العمر مُكبلة اليدين بالحبال ومكممة الوجه وعلى ملابسها دماء، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة.