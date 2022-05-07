السبت 07 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 للعاملين بوزارة التربية والتعليم

صرف مرتبات
صرف مرتبات
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يبحث المواطنون خلال تلك الفترة عن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2022، حتى يتثنى لهم ترتيب أولوياتهم في شراء مستلزمات أسرهم من ملابس فصل الصيف وغيرها من المستلزمات المهمة والأساسية للأسرة.

وتستعرض "الدستور" مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 للعاملين بوزارة التربية والتعليم.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 للعاملين بوزارة التربية والتعليم

يبحث المعلمون في كافة المدارس ومديريات التربية والتعليم في المحافظات عن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022، حيث شهدت ميزانيات الأسرة المصرية حالة من الارتباك خلال تلك الفترة نتيجة لزيادة النفقات خلال عيد الفطر 2022، من شراء ملابس وكعك العيد.

وتبدأ الحكومة في صرف مرتبات العاملين بها بدءًا من يوم 24 من شهر مايو 2022، لنحو 33 وزارة وجهة بالجهاز الإداري للدولة، أما في يومي 25 و 26 من شهر مايو 2022 يتم صرف مرتبات العاملين والموظفين في  66 وزارة وإدارة حكومية منهم العاملين بوزارة التربية والتعليم

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جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022

تبدأ تلك الوزارات في صرف مرتبات شهر مايو 2022، في يوم 24 من الشهر ومنها: 

وزارة العدل- الاستثمار والتعاون الدولي- التعليم العالي- التخطيط –وزارة التنمية المحلية- الكهرباء- وزارة الشباب والرياضة– وزارة التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي-الموارد المائية والري- وزارة  الخارجية.

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أما تلك الوزارات فتبدأ في صرف المتبات للعاملين بها يوم 25 مايو 2022 وهي:

الطيران المدني- وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج- وزارة الأوقاف- وزارة الإسكان- وزارة الثقافة- قطاع الأعمال العام- التجارة والصناعة- وزارة السياحة- وزارة الداخلية- التموين- وزارة الإنتاج الحربي- وزارة القوى العاملة- وزارة الصحة- وزارة البيئة –وزارة النقل – الاتصالات- وزارة التضامن الاجتماعي- البترول- الآثار

الهيئات المستقلة والجهات: دار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.

وشهدت مرتبات شهر أبريل زيادة أقرها مجلس الوزراء المصري في وقت سابق، بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية اعتبارًا من أول أبريل 2022.

على أن يبدأ القرار برفع الأجور 300 جنيه لأدنى مستويات السلم الوظيفي ليصل إلى 2700 جنيه بدلاً من 2400 جنيه.

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