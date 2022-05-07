السبت 07 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 7-5-2022

حالة الطقس
حالة الطقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت الموافق 7-5-2022 طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقع الخبراء تكوّن شبورة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ومشمس على مناطق شمال الصعيد وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.
 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 28 17
الإسكندرية 26 17
وادي النطرون 26 16
طنطا 25 16
شبين الكوم 27 17
دمنهور 26 17
بلطيم 24 18
مطروح 23 16
السلوم 25 15
سيوة 30 14
بورسعيد 24 17
دمياط 24 18
الزقازيق 27 18
المنصورة 26 17
الإسماعيلية 28 16
السويس 28 17
العريش 24 16
رفح 23 16
رأس سدر 28 16
نخل 24 12
نويبع 28 18
طابا 29 16
كاترين 24 11
الطور 28 22
شرم الشيخ 32 21
الغردقة 31 20
مرسى علم 31 21
الفيوم 30 18
بني سويف 30 18
المنيا 31 19
أسيوط 32 19
سوهاج 33 19
قنا 33 20
الأقصر 34 20
أسوان 35 21
إدفو 34 20
أبو سمبل 34 19
الوادي الجديد 34 20
شلاتين 32 19
أبو رماد 31 18
حلايب 30 19
رأس حدربة 29 18

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وائل لطفي

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