مترو الأنفاق يعلن افتتاح 4 محطات جديدة فى وسط البلد (صور)

أعلنت محافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، عن افتتاح محطات مترو أنفاق ماسبيرو يونيو المقبل من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق لإنهاء الأزمة المرورية في وسط القاهرة، مؤكدة أن هذه المحطات ستنقل 200 ألف راكب يوميًا.. مترو «العتبة - الكيت كات- الزمالك».

وأضافت المحافظة، في بيان لها، أن هذه المرحلة تمتد بطول 4 كم، حيث تشمل 4 محطات نفقية، وهي: "ناصر، ماسبيرو، صفاء حجازي، الكيت كات"، ومن المخطط افتتاحها وتشغيلها رسميا للركاب في يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن هذه المرحلة تمتد من محطة العتبة مارة بمنطقة وسط البلد لتتقاطع مع الخط الأول في محطة ناصر ثم تمتد أسفل نهر النيل من خلال جزيرة الزمالك لتصل إلى ميدان الكيت كات ثم تتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وجنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ثم إلى محطة جامعة القاهرة بطول 17.7 كم وعدد 15 محطة (8 نفقية + 5 علوية + 2 سطحية).

وأكدت أن هذه المرحلة يتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء، كما ستتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة وتتكامل مع مونوريل غرب النيل " السادس من أكتوبر" في محطة وادى النيل.

