الجمعة 06 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الشباب والرياضة» تتلقي أكثر من ٣٠ الف طلب للمشاركة في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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تلقت وزارة الشباب والرياضة ؛ بقيادة الدكتور أشرف صبحي ؛ أكثر من ٣٠ الف متقدم ومتقدمة للمشاركة في النموذج الثاني من نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، تحت شعار  "كُن قياديًا....كن مؤثرًا" .

وأكد الدكتور أشرف صبحي_ وزير الشباب والرياضة:" أن فترة التسجيل  شهدت إقبالًا من  شباب مصر للمشاركة في عضوية نموذج محاكاة مجلس الشيوخ  لهذا العام؛كتجربة ثانية بعد نجاح التجربة الأولي لإنتخابات برلمان الشباب ،مشيرا بأن مصر تذخر بالعديد من العقول الشابة والتي ستسهم بشكل كبير في إثراء النموذج الثاني لمحاكاة مجلس الشيوخ  "إلكترونيا "وذلك في إطار ماتولية الدولة نحو بناء مصر الرقمية وبناء الإنسان بشكل عام ،تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر2030 " .

أشار "صبحي "  : "أن النموذج الثاني من نماذج محاكاة الحياة السياسية ، يعد مدرسة سياسية لتدريب الشباب من سن 25 لـ40 عاماً  على كل ما يخص مجلس الشيوخ المصري، سواء قانونه أو لائحته أو اختصاصه ليتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجلس وإصقال مهاراتهم وخبرتهم لتأهيلهم ككوادر مستقبلا تستطيع المنافسة في انتخابات المجلس الحقيقي".

وجدير بالذكر جاءت شروط الترشح للنموذج من خلال بدء عملية التسجيل خلال الفترة من 1 حتي 30 يونيو 2021 وفقاً للتسجيل عبر الإستمارة  الإلكترونية ،الا يقل عمر المترشح يوم فتح باب الاشتراك عن 25 عاماً ولا يزيد عن 40عاماً ،أن يكون المترشح حاصلاً علي مؤهل جامعي أو مايعادله علي الأقل .

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وائل لطفي

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