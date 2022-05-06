مايو 2022.. رابط إدخال قراءة عداد الغاز شركة بتروتريد

يبحث المواطنون عن رابط إدخال قراءة عداد الغاز شركة بتروتريد، من خلال مواقع البحث المختلفة لدفع الفواتير الخاصة بهم.

وقد أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في شركة بتروتريد، تطبيقا جديدا للهواتف المحمولة تم تصميمه لتسجيل قراءات عدادات الغاز بواسطة كاميرا الهاتف ونقلها مباشرة لقاعدة بيانات العُملاء ومعرفة قيمة الفاتورة ودفعها من خلال البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية والحكومية المختلفة على مستوى الجمهورية والذي يعد التطبيق بمثابة فتح قناة اتصال جديدة لتسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي.

كما نوهت شركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي، باستمرار إدخال قراءة العداد حتى يوم 20 مايو الجاري، فيما أكدت الشركة أنه في حالة عدم تسجيل القراءة لعداد الغاز الطبيعي المنزلي في الشهر الجديد، فإن ذلك يسبب تراكم الفواتير ويضاعف قيمة الفاتورة في الشهر المقبل.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز شركة بتروتريد مايو 2022

ـ الموقع الرسمي لشركة بتروتريد على الانترنت (من هنا)

- إبلاغ القراءة والسداد عبر الفون كاش الخاص في البنك الأهلي على الهاتف المحمول.

- تطبيق الشركة على الهاتف المحمول ويتم انزاله من خلال موقع الشركة.

- إبلاغ القراءة والسداد عبر موقع جوميا وموقع ماي فوري على شبكة الإنترنت.

- التليفون الأرضي في مكاتب خدمة العملاء بكل منطقة يتبع لها العميل كما يكون مطبوعًا على الفاتورة.

- يتم الإبلاغ عن القراءة من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي عبر خط التليفون الأرضي وتكون على رقم ٠٩٠٠٠٧٢٧ أو الهاتف المحمول على رقم ٥٧٢٧.

- إبلاغ القراءة من خلال مركز الاتصال المركزي عبر أي هاتف محمول على رقم ١١٢٢.

- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تجار التجزئة حاملين علامات فوري ومصاري وخدماتي وممكن وبي وضامن وأمان.