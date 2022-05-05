الخميس 05 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص غرقاً وإنقاذ ابنته فى مرسى مطروح

غرق
غرق
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لقى شخص مصرعه غرقاً، بينما تم إنقاذ ابنته من الغرق، أثناء السباحة بشاطئ عروس الأبيض بمنطقة المطاريح، غرب مدينة مرسى مطروح.

كانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بغرق أحد الأشخاص، أثناء السباحة بشاطئ عروس الأبيض بمنطقة المطاريح، غرب مدينة مرسى مطروح.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفى تعرض للغرق خلال السباحة، كما تم إنقاذ نجلته أيضا من الغرق.

وتم انتشال جثمان الغريق ومحاولة إنعاشه على الشاطئ، ولم تستجب الحالة، فتم نقل الجثة إلى مستشفى مطروح العام، ونقل الطفلة لذات المستشفى لإسعافها وعلاجها من آثار ما قبل الغرق.

وتم تحرير المحضر اللازم  وإجراء التحريات وجمع المعلومات، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، واتخاذ ما يلزم نحو التصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها.

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