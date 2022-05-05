الإلكتروني.. جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022 (البديلة) للطلاب "الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بنجاح".

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022

يقدم الدستور من خلال هذا التقرير جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022 للطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحانات الترم الثاني 2022 للشعبتين العلمي والأدبي.

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022 من يوم 30 مايو 2022 وحتى 1 يونيو 2022.

م اليوم المادة من إلى زمن الاجابة الشعبة 1 الاثنين 30/5/2022 اللغة العربية 9:00 11:00 ساعتان عام تطبيقات الرياضيات 11:15 12:45 ساعة وربع علمي الجغرافيا 11:15 12:30 ساعتان أدبي 2 الثلاثاء 31/5/2022 اللغة الاجنبية الاولى 9:00 11:00 ساعتان عام الفيزياء 11:15 12:30 ساعة وربع علمي التاريخ 11:15 12:30 ساعة وربع أدبي الاحياء 12:45 2:00 ساعة وربع علمي الفلسفة والمنطق 12:45 2:00 ساعة وربع أدبي 3 الاربعاء 1/6/2022 جبر وتفاضل وحساب مثلثات 9:00 11:00 ساعتان عام اللغة الاجنبية الثانية 11:15 12:30 ساعة وربع عام الكيمياء 12:45 2:00 ساعة وربع علمي علم النفس والاجتماع 12:45 2:00 ساعة وربع ادبي

ضوابط امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022

(١) تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022 "ورقياً" وتكون نوعية الاسئلة اختيار من متعدد.

(٢) يجب مراعاة احتساب (15 دقيقة) راحة للطلاب ما بين الاختبارات.

(٣) تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وعلى جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

مع تمنيات الوزارة بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الثاني الورقي

يبدأ يوم 12 مايو 2022 وينتهي 26 من نفس الشهر وعلى مدار 7 أيام

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022

تتم الاختبارات مع ملاحظة:

_ تعقد الامتحانات "الكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد و"ورقيا" للأسئلة المقالية

_تعقد الامتحانات بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.

_تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

_على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

_تلحق المدارس غير المجهزة تكنولوجيا سواء (حكومية / خاصة) على المدارس المجهزة تكنولوجيا ويعقد بها امتحان فترة مسائية.