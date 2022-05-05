الخميس 05 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإلكتروني.. جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022

امتحانات
امتحانات
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022 (البديلة) للطلاب "الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بنجاح".

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022

 

يقدم الدستور من خلال هذا التقرير جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022 للطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحانات الترم الثاني 2022 للشعبتين العلمي والأدبي.

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022 من يوم 30 مايو 2022 وحتى 1 يونيو 2022.

 

ماليومالمادةمنإلىزمن الاجابةالشعبة
1الاثنين 30/5/2022اللغة العربية9:0011:00ساعتانعام
تطبيقات الرياضيات11:1512:45ساعة وربععلمي
الجغرافيا11:1512:30ساعتانأدبي
2الثلاثاء 31/5/2022اللغة الاجنبية الاولى9:0011:00ساعتانعام
الفيزياء11:1512:30ساعة وربععلمي
التاريخ11:1512:30ساعة وربعأدبي
الاحياء12:452:00ساعة وربععلمي
الفلسفة والمنطق12:452:00ساعة وربعأدبي
3الاربعاء 1/6/2022جبر وتفاضل وحساب مثلثات9:0011:00ساعتانعام
اللغة الاجنبية الثانية11:1512:30ساعة وربععام
الكيمياء12:452:00ساعة وربععلمي
علم النفس والاجتماع12:452:00ساعة وربعادبي

 

 

 

 

 

 

 

ضوابط امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022

 

(١) تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022 "ورقياً" وتكون نوعية الاسئلة اختيار من متعدد.

(٢) يجب مراعاة احتساب (15 دقيقة) راحة للطلاب ما بين الاختبارات.

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تبدأ 11 مايو.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022 الترم الثاني

(٣) تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وعلى جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

مع تمنيات الوزارة بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الثاني الورقي 

 

يبدأ يوم 12 مايو 2022 وينتهي 26 من نفس الشهر وعلى مدار 7 أيام

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 

تتم الاختبارات مع ملاحظة:

_ تعقد الامتحانات "الكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد و"ورقيا" للأسئلة المقالية

_تعقد الامتحانات  بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.

_تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

_على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

_تلحق المدارس غير المجهزة تكنولوجيا سواء (حكومية / خاصة) على المدارس المجهزة تكنولوجيا ويعقد بها امتحان فترة مسائية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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