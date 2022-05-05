ضبط 6 أطنان لحوم مجمدة مجهولة المصدر بالقليوبية

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة بإشراف العميد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين بالقليوبية، عن ضبط (6 أطنان لحوم مجمدة) دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة شركة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وتحرر المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.