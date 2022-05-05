الخميس 05 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز صاحب محل حجب 1257 قطعة مستلزمات طبية عن التداول

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحجز صاحب محل لتجارة المستلزمات الطبية لقيامه بتجميع 1257 قطعة مستلزمات طبية وتخزينه لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري وذلك 24 ساعة على ذمة استكمال التحريات.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط صاحب محل لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من مستلزمات طبية"جهاز قياس السكر بالدم – كمامة – قفاز طبي") داخل المحل لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 1257 قطعة مستلزمات طبية"جهاز قياس السكر بالدم – كمامة – قفاز طبي") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها.

وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 

النيابة العامة حجز المستلزمات الطبية الاقتصاد المصرى مباحث القاهرة مباحث التموين

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