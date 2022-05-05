الخميس 05 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة مواطن في مشاجرة بالأسلحة النارية بشبرا الخيمة

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب مواطن بطلق خرطوش في مشاجرة بالأسلحة النارية، بمدينة شبرا الخيمة، بمنطقة أبو المنجا، بمحافظة القليوبية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية، عندما تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الأجهزة الأمنية بشبرا الخيمة، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، وسقوط مواطن يدعى "محمد. س"، وعلى الفور، تم نقله لمستشفى ناصر العام لسرعة إسعافه، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

طلق خرطوش مشاجرة الأسلحة النارية شبرا الخيمة القليوبية

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