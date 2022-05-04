انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب قُتل على يد زميله بدمياط

انتدبت النيابة العامة الطب الشرعي للتحقيق في واقعة قتل شاب لزميله بمدينة دمياط الجديدة لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة،ـ وصرحت بدفن الجثة بعد ورود تقرير الصفة التشريحية، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في مسرح الجريمة، تمهيداً لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وألقت أجهزة الأمن في دمياط، القبض على شاب قتل صديقه بـ 3 طعنات بسبب خلافات فيما بينهما بمنطقة دمياط الجديدة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، قد تلقت بلاغا يفيد مقتل شخص يدعى "ا. ع " عامل من أبناء كفر سعد على يد آخر قام بطعنه 3 طعنات من الخلف.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي لتحديد المتهم وتم إعداد الأكمنة اللازمة له، وألقي القبض عليه وبحوزته أداة الجريمة.