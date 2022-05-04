الأربعاء 04 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شاب يقتل زميله بـ 3 طعنات فى دمياط الجديدة

طعن
طعن
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ألقت أجهزة الأمن في دمياط، القبض على شاب قتل صديقه بـ 3 طعنات بسبب خلافات فيما بينهما بمنطقة دمياط الجديدة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، قد تلقت بلاغا يفيد مقتل شخص يدعى "ا. ع " عامل من أبناء كفر سعد على يد آخر قام بطعنه 3 طعنات من الخلف.

 تم تشكيل فريق بحث جنائي لتحديد المتهم وتم إعداد الأكمنة اللازمة له، وألقي القبض عليه وبحوزته أداة الجريمة.

وجار مناقشة المتهم حول ملابسات الواقعة وظروفها بمعرفة رجال البحث الجنائي في دمياط.

النيابة العامة قسم شرطة دمياط الجديدة مدينة دمياط الجديد كفر سعد البحث الجنائي

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