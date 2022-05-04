الأربعاء 04 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طالب توفى فى حفل زفاف بالشرقية

جثة طالب
جثة طالب
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،أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه بطلق ناري طائش أثناء حضوره حفل زفاف، وتسليم الجثة لذويها.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى أبوكبير المركزي، بوصول عمر يونس الهادي، 18 عامًا، مصابا بطلق ناري في الرأس وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

توصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، إلى أن مرتكب الواقعة نجار، وأن المجني عليه طالب من منطقة السلام بمحافظة القاهرة، وأن أحد أصدقائه وجه له دعوة لمشاركته فرحة زفاف ابن خالته في حفل العرس المقام بقرية نزلة خيال بمركز أبوكبير بالشرقية، فلم يتردد ولبى دعوته وأثناء حضوره العُرس، قام النجار بإطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية ابتهاجًا بالعرس ومشاركة العريس فرحته فأصابت إحداها المجني عليه، وأودت بحياته.

تم ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

النيابة العامة في الشرقية طلق ناري طائش طالب التصريح بدفن

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