الأربعاء 04 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 5 بانقلاب سيارة على «دائري القليوبية»

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري في القليوبية قبل طلعة الطريق الحر بحوالي 500 متر بسبب السرعة الزائدة.

جرى الدفع بسيارتي إسعاف لمكان الحادث ونقل الجثة والمصابين لمستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري قبل 500 متر من طلعة طريق شبرا بنها الحر.

على الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري قبل 500 متر من طلعة طريق شبرا بنها الحر، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى قليوب، وجرى رفع وتجنيب السيارة وفتح الحركة المرورية أمام المسافرين على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع انقلاب سيارة ملاكى الطريق الدائري حادث القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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