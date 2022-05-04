ما هو أفضل علاج لفروة الرأس المتقشرة والحكة؟ طبيب يجيب

تعتبر الصدفية التي تصيب فروة الرأس وتشعرك بالكحة طوال الوقت، فهي عبارة عن اضطراب التهابي مزمن يتسبب عادة في تراكم البقع القشرية على الجلد - نتيجة لتسريع إنتاج خلايا الجلد، يُعتقد أنه ناتج عن خلل في جهاز المناعة، ومن أكثر المناطق المُصابة بها هي (أسفل الظهر، المرفقين، الركبتين، الساقين، وباطن القدمين، فروة الرأس، الوجه، والكفين).

ووفقًا لموقع “dailymail” البريطاني يمكن أن يكون للمرض تأثيرات تتجاوز الجلد - حوالي واحد من كل ثلاثة من المصابين به يصاب بنوع من التهاب المفاصل، على سبيل المثال، يمكن أن ينتشر في العائلات ولكن التدخين والسمنة والكحول مرتبطان أيضًا بزيادة مخاطر الإصابة به.

وتمر معظم أنواع الصدفية بدورات، فهي في البداية تحتدم لبضعة أسابيع أو شهور، ثم تخف بالتدريج لبعض الوقت أو حتى أن تصل إلى مرحلة الهدأة مع الوقت.

وتُعد الصدفية مرضًا شائعًا طويل الأمد (مزمن) ولا علاج له، حيث يمر هذا المرض عبر دورات متفاوتة، حيث يحتد لبضعة أسابيع أو أشهر، ثم يهدأ لفترة أو يدخل في فترة سكون.

من أعراض الصدفية:

بقع حمراء من الجلد مغطاة بقشور فضية سميكة.

بقع صغيرة متقشرة.

جلد جاف متشقق و قد ينزف أو يسبب الحكة.

تورم المفاصل أو تيبسها.

الحكة والشعور بالحرقان.

أظافر سميكة أو بها حفر أو حواف

متى تجب زيارة الطبيب في حالة المعاناة من الصدفية

تذهب للطبيب في حالة المعاناة من الصدفية، والشعور بحالة حادة أو منتشرة أو في حالة تسببها للألم، تسبب لك الانزعاج والألم، كما تسبب لك القلق حول مظهر الجلد، وتؤدي إلى مشكلات في المفاصل، مثل الألم أو التورم أو عدم القدرة على أداء المهام اليومية لهذا يجب الرجوع للطبيب مباشرة.