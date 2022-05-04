الأربعاء 04 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ما هو أفضل علاج لفروة الرأس المتقشرة والحكة؟ طبيب يجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ads

تعتبر الصدفية التي تصيب فروة الرأس وتشعرك بالكحة طوال الوقت، فهي عبارة عن  اضطراب التهابي مزمن يتسبب عادة في تراكم البقع القشرية على الجلد - نتيجة لتسريع إنتاج خلايا الجلد، يُعتقد أنه ناتج عن خلل في جهاز المناعة، ومن أكثر المناطق المُصابة بها هي (أسفل الظهر، المرفقين، الركبتين، الساقين، وباطن القدمين، فروة الرأس، الوجه، والكفين).

ووفقًا لموقع “dailymail” البريطاني يمكن أن يكون للمرض تأثيرات تتجاوز الجلد - حوالي واحد من كل ثلاثة من المصابين به يصاب بنوع من التهاب المفاصل، على سبيل المثال، يمكن أن ينتشر في العائلات ولكن التدخين والسمنة والكحول مرتبطان أيضًا بزيادة مخاطر الإصابة به.

وتمر معظم أنواع الصدفية بدورات، فهي في البداية تحتدم لبضعة أسابيع أو شهور، ثم تخف بالتدريج لبعض الوقت أو حتى أن تصل إلى مرحلة الهدأة مع الوقت.

وتُعد الصدفية مرضًا شائعًا طويل الأمد (مزمن) ولا علاج له، حيث يمر هذا المرض عبر دورات متفاوتة، حيث يحتد لبضعة أسابيع أو أشهر، ثم يهدأ لفترة أو يدخل في فترة سكون.

من أعراض الصدفية:

بقع حمراء من الجلد مغطاة بقشور فضية سميكة.

بقع صغيرة متقشرة.

جلد جاف متشقق و قد ينزف أو يسبب الحكة.

تورم المفاصل أو تيبسها.

الحكة والشعور بالحرقان.

أظافر سميكة أو بها حفر أو حواف

متى تجب زيارة الطبيب في حالة المعاناة من الصدفية 

تذهب للطبيب في حالة المعاناة من الصدفية، والشعور بحالة حادة أو منتشرة أو في حالة تسببها للألم، تسبب لك الانزعاج والألم، كما تسبب لك القلق حول مظهر الجلد، وتؤدي إلى مشكلات في المفاصل، مثل الألم أو التورم أو عدم القدرة على أداء المهام اليومية لهذا يجب الرجوع للطبيب مباشرة.

الرأس المتقشرة والحكة علاج لفروة الرأس المتقشرة والحكة تراكم البقع القشرية على الجلد لتسريع إنتاج خلايا الجلد الصدفية هي اضطراب التهابي اضطراب التهابي مزمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يضع بصمته فى ذاكرة المصريين الفنية

الأكثر قراءة

جدول موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022

«التنظيم والإدارة» يعلن عن 837 وظيفة حكومية شاغرة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للشعبتين الأدبية والعلمية «علوم ورياضيات»

صادرات النفط الروسى خارج الاتحاد السوفيتى السابق ترتفع 2% فى أبريل

«الإسلام على فيسبوك».. لصوص يختطفون الدين في وضح النهار

العنكبوت لأحمد السقا يحافظ على المركز الثاني في إيرادات شباك تذاكر عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

طريقة جاليانو

مايكل كمال

قبول ذاتك.. طريقك لتحقيق التغيير

كريم فرغلى

واحد تانى يصالح حلمى الأولانى

ماجد حبته

صلاة العيد رقم 2849

فيصل شمس

هل ظلمتنا الفيفا فى مباراة السنغال؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الخارطة السياسية.. وأجندة الأفكار الوطنية!

محمد رفعت

ونعم الاختيار

عبد الرحيم طايع

هل نحن بخير؟

صور

حديقة الحيوان فى الجيزة تستقبل زوارها فى أول أيام العيد

إقبال كبير على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال أول أيام العيد

مواطنون يحتفلون بعيد الفطر فى وسط البلد

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسمح باستئناف اقتحامات المستوطنين للأقصى وتخرب سماعاته الخارجية

مباحثات أمريكية إسرائيلية حول عقد اجتماع لقادة المنطقة خلال زيارة بايدن لإسرائيل

وزير الأوقاف الفلسطينى: رفع الأعلام الإسرائيلية في المسجد الأقصى اعتداء صارخ على المقدسات