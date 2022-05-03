الثلاثاء 03 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم مركبتي توك توك بالقليوبية

توك توك
توك توك
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شهد طريق شبين القناطر تل بني تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم مركبتي توك توك.

جرى نقلهم لمستشفى شبين القناطر المركزى، وجرى تجنيب المركبتين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين مركبتي توك توك بطريق شبين القناطر تل بني تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

محافظة القليوبية حادث تصادم شبين القناطر

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