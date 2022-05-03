الثلاثاء 03 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط جزار شرع فى قتل نجل عمه بساطور فى التبين

جثة
جثة
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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على جزار شرع فى قتل نجل عمه بعدما تعدى عليه بساطور في منطقة التبين، وتسبب في إصابته بجرح غائر في الذراع، بسبب خلافات بينهما ونقل المصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من المستشفي العام، مفادها استقبال شاب يدعى "حسام. ا. ح"، 31 سنة، صاحب محل دواجن، مصاب بجرح غائر فى الذراع وقطع بالأوتار، وتم حجزه بالرعاية المركزة في حالة خطرة.
 

وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وبين نجل عمه "أحمد. د"، 36 سنة، يعمل جزار، وتطور الأمر إلى مشاجرة، قام على إثرها الثاني بالاعتداء على الأول بسلاح أبيض "ساطور"، مما أسفر عن إصابته بجروح غائرة.
وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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وائل لطفي

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