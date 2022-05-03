مصرع 5 في حوادث مرورية متفرقة بـ6 محافظات خلال العيد

شهدت محافظات مصر في ثاني أيام عيد الفطر المبارك اليوم، 7 حوادث مرورية متفرقة في 6 محافظات، وأسفرت عن مصرع 5 وتم نقل الجثامين إلى ثلاجات الموتى تحت تحفظ النيابة العامة، بينما أنقذ القدر 28 أخرين من الموت جراء تلك الحوادث.

وتدخلت خدمات رجال الإدارة العامة للمرور وأقسام المرور المختلفة بالمحافظات، للتعامل مع هذه الحوادث، والعمل على إزالتها من خلال الدفع بعدد من الأوناش لإزالة أثارها وتسيير الحركة المرورية، والتنسيق مع الإسعاف لنقل الجثث والمصابين لأقرب مستشفيات.

نجاة 3 من الموت في الغربية

أنقذ القدر طفلين وشخص من الوت، في ثاني أيام عيد الفطر نتيجة حادث تصادم في مركز طنطا، بين دراجتين ناريتين، وقد هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقلت المصابين لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقامت أجهزة الأمن بالانتقال لمكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

مصرع 4 وإصابة شخص بكفر الشيخ

وحصد حادث مروري أرواح 4 أشخاص بينما أصيب أخر في حادث مروري مروع بمحافظة كفر الشيخ وتم اتخاذ اللازم وتولت النيابة التحقيٌ.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ يفيد بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة، وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، مصرع 4 أشخاص، وإصابة شخص غير معلوم، حيث توفي السيد بدير الغنام، 45 سنه، من قرية روينه، التابعة لمركز كفر الشيخ، ونجله محمد السيد بدير الغنام، سنتين، فاطمه محمد الهنا، 60 سنه، ومني محمد علي ابو العلا، 41 سنه.

مصرع وإصابة 10 في المنيا

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 9 أشخاص آخرين فى حادثين منفصلين بمحافظة المنيا، وتحرر عنهما المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز العدوة شمال محافظة المنيا وقد أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين تم نقلهم للمستشفى العام.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث انقلاب بمدخل مدينة المنيا الشمالي، وقد أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأفادت التحريات الأولية بأن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث.

نجاة 7 أشخاص من الموت بحادث في القليوبية

وقع في طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام نقطة إسعاف سنديون دائرة مركز شرطة قليوب اتجاه القاهرة، حادث تصادم دراجتين ناريتين، أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وجرى تجنيب الدراجتين الناريتين المشتركة بالحادث وتيسير الحركة المرورية أمام المسافرين على الطريق.

إصابة 8 أشخاص في زراعي الإسكندرية

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمدينة بنها، اتجاه القاهرة، تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف الأوسط، أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وجرى تجنيب السيارات المشتركة بالحادث وتيسير الحركة المرورية أمام المسافرين علي الطريق.

إصابة 6 أشخاص أمام مدخل الأشراف

وأصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب توك توك بالقرب من مدخل قرية الأشراف التابعة لمركز قنا، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بالقرب من مدخل قرية الأشراف بقنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.