النيابة تستعلم عن صحة 4 مصابين في «مشاجرة» بسوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، بالاستعلام عن صحة 4 مصابين في مشاجرة بسبب خلافات الجوار، وإعداد تقارير حول إصابتهم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة العسيرات يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز، بسبب خلافات الجوار، وتمت السيطرة عليها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم ونقل المصابين للمستشفى.

وتبين بالانتقال والفحص، أنها بين كل من " الطرف الاول " عبد الحكيم خ " عامل مصاباً ، بطلق ناري بالفخذ الأيسر " ونجل شقيقه خليل م ، عامل مصاباً " بطلق ناري بالإلية اليمني "، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي وحامد ش ، مصاباً كدمة بفروة الرأس، والطرف الثاني " خيري ج " ،عامل ، "خلف الله ا "، عامل مصابين " بجروح رضية بفروة الرأس " وبسام ح "، عامل والطرفان أبناء عمومة .

وتمكن من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الثاني طبنجة حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب واتهم الطرف الأول الثالث من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات عائلية.

تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.