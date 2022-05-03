 مديرو الأمن والقيادات يواصلون جولاتهم فى شوارع المحافظات

كثف مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات من المرور على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

هذا ضمن الخطة التى وضعتها وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وقامت كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية، برفع درجة الاستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الفطر المبارك.

واشتملت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

وأعدت الوزارة خطة انتشار أمنى مكثف بالمناطق التى يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق ودور السينما والمسطح المائى لنهر النيل.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والاستقرار.

وذلك تنفيذاً للخطط الأمنية التى اعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك .