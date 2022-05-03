الثلاثاء 03 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيولة مرورية بالطرق والمحاور الرئيسية في القليوبية

ارشيفية
ارشيفية
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شهد الطريق الدائري وطريق الزراعي القاهرة - القليوبية بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، سيولة مرورية، فيما يكثف مرور القليوبية من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

وكلف مدير المرور بانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6106 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها  2536 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، كما تم ضبط 204 مخالفة السير بدون تراخيص 15 مخالفة موقف عشوائي 17 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

الطريق الدائري طريق الزراعي القاهرة - القليوبية محافظة القليوبية مرور القليوبية أعطال مرورية حركة السيارات

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