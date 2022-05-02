الإثنين 02 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أفضل أدعية استقبال عيد الفطر المبارك 2022 مكتوبة

عيد الفطر
عيد الفطر
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ننشر أفضل أدعية استقبال عيد الفطر المبارك 2022 مكتوبة حيث يحرص كثير من المسلمين على استقبال عيد الفطر المبارك بالدعاء والتكبيرات بعد أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد ضمن طقوس الاحتفالات.

أدعية استقبال عيد الفطر المبارك 2022 مكتوبة


نسألك يارب سعادة لا تنتهي وأن ترزقنا خير هذا اليوم والشهر الكريم.

اللهم اجعل أيامنا كلها عيد وارزقنا الصحة والعافية وجميع أحبابنا وطول الأجل.

نسألك اللهم يا جامع الأحباب ومنزل الكتاب وفاتح الأبواب ومجرى السحاب في هذا اليوم ان ترزقنا وجميع أحبابنا رزقا كالمطر حين يصب واجمعنا بكل من نحب وهون علينا كل صعب.

اللهم اجعل من كل ضيق فرج ومن كل هما مخرجا، وأيامنا كلها عيد وارزقت عمر مديد.

اللهم وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودة ودوام الصلاة والإكثار من الذكر وصلةِ الرحم  يا من وبكلامك تستقرُّ العقولُ الراجفة، وبذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة غفرانك اللهمَّ غفرانكَ عن آثامنا الموبقة، وعن أخطائنا المغرقة، فما من غافرٍ إلاك وما من عافٍ سواك.

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دعاء عيد الفطر 

اللهم أعطني خير هذا اليوم وخير ما فيه، واصرف عني شره وشر ما فيه، اللهم اكتب لي فيه كل خير واجعلني بارًّا فيه بوالدي وواصلًا للرحم، واجعلني يا الله من عبادك المغفور لهم في هذا اليوم المبارك، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم تقبل منا الطاعات واغفر لنا الخطايا والسيئات.

اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر.

اللهمَّ إنَّي أعوذُ بك من شرِّ سمْعي، ومن شرِّ بصري، ومن شرِّ لساني، ومن شرِّ قلْبي، ومن شرِّ منيَّتي.

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