تروح فين في العيد !! .. بنرشح لك اكستريم لاند مدينتي

هتفضل خروجة الملاهي هي الخروجة رقم ١ في كل عيد 🤩🤩

على فكرة هي دي اللي اتصور فيها اعلان مدينتي بتاع كريم عبد العزيز 😍

جيبنالكم بقى كل التفاصيل عشان تجهز نفسك لجرعة لعب و انبساط و فرحة من القلب ❤️❤️

اكستريم لاند Extreme Land مش مدينة العاب للاطفال بس!

بالعكس دا بيبقى يوم ممتع لكل افراد العيلة كبار & صغار

بمجرد ما تدخل هتلاقي نفسك في عالم كله العاب 🎡🎢🎠 و الديكورات حواليك في كل مكان كلها الوان و في العاب كتير اوي اوي منهم لعب أول مرة نشوفها في مصر !

استغل فرصة الاجازة في العيد و فرح أولادك و اوعدك انك انت كمان هتنبسط باليوم دا .. و بنقول يوم لانك فعلا مش هتكتفي بساعة ولا اتنين انت هتفضل تدخل لعبة ورا لعبة لحد ما اليوم يخلص 🤩🤩

اول ما تروح بتشتري كارت العاب ب 15 جنيه لكل الالعاب 🤗

و تشحنه بالباقة اللي تناسبك و الفترة دي عاملين عروض قوية جدا على كل الباقات هتفرق معاك كتير و تلعب أكتر

إشحن ب 300 تستفيد برصيد بقيمة 350

إشحن ب 500 تاخد رصيد العاب ب 625

إشحن ب 1000 تاخد رصيد العاب ب 1500 نغنغة دي 🤩🤩

للاستفارات مكالمات / What's app

01142776796

العنوان:

مدينتي، بوابة ٢ داخل Open Air Mall