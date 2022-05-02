الإثنين 02 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تروح فين في العيد !! .. بنرشح لك اكستريم لاند مدينتي

جريدة الدستور
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هتفضل خروجة الملاهي هي الخروجة رقم ١  في كل عيد 🤩🤩

على فكرة هي دي اللي اتصور فيها اعلان مدينتي بتاع كريم عبد العزيز 😍

جيبنالكم بقى كل التفاصيل عشان تجهز نفسك لجرعة لعب و انبساط و فرحة من القلب ❤️❤️

اكستريم لاند Extreme Land مش مدينة العاب للاطفال بس!
بالعكس دا بيبقى يوم ممتع لكل افراد العيلة كبار & صغار

بمجرد ما تدخل هتلاقي نفسك في عالم كله العاب 🎡🎢🎠 و الديكورات حواليك في كل مكان كلها الوان و في العاب كتير اوي اوي منهم لعب أول مرة نشوفها في مصر !

استغل فرصة الاجازة في العيد و فرح أولادك و اوعدك انك انت كمان هتنبسط باليوم دا .. و بنقول يوم لانك فعلا مش هتكتفي بساعة ولا اتنين انت هتفضل تدخل لعبة ورا لعبة لحد ما اليوم يخلص 🤩🤩

اول ما تروح بتشتري كارت العاب ب 15 جنيه لكل الالعاب 🤗

و تشحنه بالباقة اللي تناسبك و الفترة دي عاملين عروض قوية جدا على كل الباقات هتفرق معاك كتير و تلعب أكتر

إشحن ب 300 تستفيد برصيد بقيمة 350
إشحن ب 500 تاخد رصيد العاب ب 625
إشحن ب 1000 تاخد رصيد العاب ب 1500 نغنغة دي 🤩🤩

للاستفارات مكالمات / What's app
01142776796

العنوان:
مدينتي، بوابة ٢ داخل Open Air Mall

 

اكستريم لاند مدينتي العيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يضع بصمته فى ذاكرة المصريين الفنية

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