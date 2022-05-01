ضبط كميات كبيرة من الأسماك المملحة منتهية الصلاحية فى قنا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في قنا، حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمختلف المراكز، لمتابعة جودة وصلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين، قبل ساعات من عيد الفطر المبارك، تمكنت خلالها من ضبط كميات كبيرة من الأسماك المملحة منتهية الصلاحية، إضافة لتحرير ٢٠ محضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر مخبز مغلق و٢ ذبح خارج المجازر الحكومية، و٢ محضر خبز غير مطابق للمواصفات.

كما شنت المديرية حملات مكثفة تمكنت خلالها من ضبط كميات كبيرة من الأسماك المملحة منتهية الصلاحية وظاهر عليها علامات التلف والتحلل، والتي تضر بصحة المواطنين عند تناولها ومخالفة للقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤.

وجرى تحرير محاضر أرقام ٧٧٨٧ و٧٧٨٢ جنح قوص، وضبط ٤ كجم فراخ مجمدة و١ كجم مصنعات لحوم" لانشون" و٥ كجم لحوم مفرومة منتهية الصلاحية ومخالفة للقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤.

كما تمكنت الحملات من ضبط ٨ أسطوانات بوتاجاز منزلي تباع بأزيد من السعر، وجرى تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.