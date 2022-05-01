إصابة 8 في انقلاب سيارة عمالة زراعية بصحراوي البحيرة

شهد الطريق الصحراوي «القاهرة- الإسكندرية» بدائرة مركز وادي النطرون صباح اليوم، حادث إثر انقلاب سيارة عمالة زراعية ما أسفر عن إصابة 8 من مستقلي السيارة بكسور وجروح متعددة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي وجاري تقديم الإسعافات الطبية لهم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية أمام مدخل الرست هاوس بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين مستشفى وادي النطرون التخصصي للعلاج وجاري تحرير محضر بالواقعة.

وتبين لمأمور مركز شرطة وادي النطرون إصابة: عبد السلام محمد عبد السلام ٤٥ سنة مقيم إيتاى البارود وأحمد عبد الحميد محمد إبراهيم ٣٠ سنة مقيم كوم حمادة ومحمد جمال عيسى ٤٠ سنة مقيم إيتاى البارود و أحمد عبد العزيز ناموس ٣٥ سنة مقيم إيتاى البارود وهانى عبد المنعم عبد الحميد ٣٩ سنة مقيم إيتاى البارود وحمادة عيسى كمال ٣٥ سنة مقيم إيتاى البارود و محمد عبد القوى قادوس ٣٤ سنة وأيمن عبد الفتاح عريف ٣٠ سنة مقيم إيتاي البارود.

وتبين من المعاينة الأولية أن المصابين كانوا في طريقهم للعمل بإحدى المزارع غرب الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية.