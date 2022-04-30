السبت 30 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البابل شيت المطور في الامتحانات لعام 2022؟

الامتحانات
الامتحانات
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يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن كيفية التعامل مع البابل شيت المطور، والذي أعلن عنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حيث سيتم امتحانات الثانوية العامة لهذا العام من خلال بابل شيت مطور. في هذا السياق تقدم “الدستور” موضوع خدمي لطلاب الثانوية العامة عن كيفية التعامل مع البابل شيت خلال امتحانات الثانوية، والمقرر بدايتها في 26 يونيو المقبل.

الأدوات الواجب توافرها وطريقة الإجابة في البابل شيت لطلاب الثانوية العامة 
1. قلم رصاص (B2) 
2. مسطرة حديد
3. أستيكة كبيرة 
4. براية للقلم الرصاص 
5. ساعة يد 
6. قلم جاف 

 يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية: 
- كتابة الاسم ورقم الجلوس بالقلم الجاف، وتسلم هذه الأوراق جميعها كما استلمتها من المراقب.
- يوزع 4 نماذج للأسئلة والأسئلة واحدة ولكن ترتيبها مختلف منعا للغش.
- يجب التأكد من مطابقة رقم نموذج الأسئلة لرقم نموذج إجابة البابل شيت 
- لأنك في سباق مع الوقت ضع ساعة الوقت أمامك 
-استخدام القلم الرصاص أولا وبعد التأكد من التظليل بشكل سليم قم بالإجابة بالقلم الجاف
- أقرأ السؤال الأول ثم ضع المسطرة على إجابة السؤال الأول في ورقة البابل شيت حتى لا تظلل السؤال الذي بعده لأن حجم الدوائر صغيرة.
- عليك الإجابة بالقلم الرصاص أولا.
- استخدم الاستيكة عند الخطأ في الإجابة، إذا أردت مسحها.
- السؤال الذي لا تعرفه أو متردد فيه أتركه وجاوب على الذي يليه.
- يتم إلغاء هذا السؤال ولن يحسب لك في حالة تظليل خيارين وفي حالة الشطب لن تحسب لك الدرجة.
-انظر في ساعتك الذي أمامك دائماً. 
- بعد اكتمال الامتحان للمرة الأولى سترى أنك تركت عدة أسئلة أرجع إليها وأجب عليها.

الدواء امتحانات وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة

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