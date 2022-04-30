السيطرة على حريق بمحل تجاري في شبين القناطر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق اندلع في أحد المحلات التجارية بشبين القناطر دون وقوع أي خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا بنشوب حريق بأحد الشوارع بشبين القناطر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

كشفت المعاينة الأولية عن نشوب حريق في شارع الشهيد إمام الوكيل أمام سلم المرج داخل أحد المحلات بالشارع، وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المحلات المجاورة.