السبت 30 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«فبركة أخبار كورونا».. جرائم الإرهابي صهيب سامي وخليته

الخلية
الخلية

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة أمس الخميس، قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، في طلب الإدراج رقم 3 لسنة 2022، إدراج كيانات إرهابية ضد 17 شخصا بينهم حمزة زوبع، وصهيب سامى مصطفى، ومحمد سعيد إبراهيم، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وجاءت أسباب الإدراج بسبب فبركة الأخبار، بناءً على اعترافات الإرهابي صهيب سامى مصطفى الذي أكد انضمامه لجماعة الإخوان 1992، ومنها للجنة الإعلامية في أحداث المظاهرات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي كما شارك في لجنة الإنتاج كمسئول إعداد، وتسلم استديو لتنفيذ التكليفات من القيادات الهاربة خارج البلاد.

صهيب سامي

وتتمثل التكليفات عبارة عن عمل فيديوهات عن موضوعات معينة مثل كورونا وسد النهضة والملف الليبى، فكانوا يأخذون الفيديوهات من خلال إعادة مونتاج لها، وإعادة تركيبها عن طريق القص وجرافات وفيديو جراف، ثم إعادة عرضها على القيادات في تركيا للتعديل ووضع الملاحظات ، ثم نشر الفيديوهات على صفحات الإخوان على السوشيال ميديا بمقابل مادي ، لإثارة الفوضى والعنف.


وقال الإرهابي محمد محمد سعيد، إنه انضم لجماعة الإخوان، والعمل في اللجنة الإعلامية من 2011 حتى 2013 وتوقف عن العمل عقب ذلك، وتلقى تعليمات وتكليفات من قيادات الاخوان بالخارج بمقابل مادي .

الإرهابي محمد سعيد


وتابع الإرهابي: «الفيديوهات كانت عن ملفات كانت عن فيروس كورونا وسد النهضة والملف الليبى ونكتب تقارير وتسجيلها الصوت وبعض البرامج، وتركيب على فيديوهات، وفيها فبركة الأرقام، وبثها على قنوات الإخوان مثل مكملين ، وقناه وطن ، قناه الشرق والسوشيال ميديا وقنوات اليوتيوب المختلفة».

الجريدة الرسمية إدراج قوائم الكيانات الارهابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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