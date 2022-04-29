تجديد حبس قاتل ابن عمه فى الإسماعيلية 15 يومًا

أمرت نيابة الإسماعيلية، بتجديد حبس المتهم بقتل ابن عمه في منطقة البلابسة بشارع الثلاثيني التابعة لحي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، طعنًا بالسكين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن مثل المتهم الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، في محيط مسرح الجريمة، حيث استمعت النيابة العامة، لأقوال المتهم، واعترف تفصيلًا بارتكابه الواقعة.

تعود الواقعة بأن أقدم "صابر .ر"، عامل، على قتل ابنه عمه "محمد .م"، عامل دليفري، في منطقة البلابسة بشارع الثلاثيني التابعة لحي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، طعنًا بالسكين، قبل لحظات من الإفطار على إثر مشاجرة بينهما، حيث قام المجني عليه بالمزاح مع القاتل والتهكم عليه.

انتقل رجال المباحث على الفور إلى مسرح الجريمة وتم إخطار النيابة العامة والتي عاينت جثمان المجني عليه، وقررت نقلها إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس وتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهم وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبسه.

تعود البداية بتلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز قسم ثانٍ بمدينة الإسماعيلية يفيد وقوع مشاجرة بين شاب وابن عمه بسبب قيام المجني عليه بالمزاح مع المتهم والتهكم عليه وقام المتهم بطعن المجني عليه بالسكين فأرداه قتيلًا في الحال.

وتبين من خلال التحريات الأولية في الحادث، أن المتهم "صابر .ر"، عامل، أقدم على قتل ابن عمه "محمد .م"، عامل بأحد المصانع، بسبب قيام المجني عليه بالمزاح مع المتهم والتهكم عليه، بسبب قيام سيدة بتحرير محضر ضد المتهم وحبسه عدة أيام، ومعايرة المجني عليه المتهم بسبب تلك الواقعة.