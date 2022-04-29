ختام المسابقة الرمضانية لحفظة القرآن الكريم وتكريم الأوائل في كفر الشيخ

نظم النادي الاجتماعي والثقافي بالزعفران بمحافظة كفر الشيخ، ختام المسابقة الرمضانية لحفظة القرآن الكريم، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، وبحضور الدكتورة ماجدة عمر فرحات، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة، وحمد عباس، مدير النادي، وأنور خليفة، رئيس مجلس الادارة، والدكتور خالد ناجى الحفناوي، والدكتور منير دياب، مدير المعهد الأزهري.

‏وأكدت الدكتورة ماجدة عمر، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة، إن الهدف من تنظيم المسابقة هو تشجيع الناشئين من الشباب والفتيات من أبنائنا على الإقبال على تلاوة وحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وترتيله، وتزويد المجتمع بأعذب التلاوات وأخشعها وتعريف العالم بوسطية وسماحة الإسلام من خلال إبراز جماليات القرآن الكريم، مضيفة أنه تم تكريم الأوائل من حفظة القرآن الكريم والمشاركين في المسابقة، وعدد من أصحاب الجمعيات المشاركة بشهادات تقدير وجوائز مالية وكتاب الله عز وجل.

ومؤخرا، نظمت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ، ندوة حول المشاركة المجتمعية، ودورها في بناء الدولة بنادي المرأة المسلمة ببيلا.

‏وتحدثت ماجدة عمر مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة، عن الدور المهم والفعال الذي تقوم به الجمعيات الأهلية من توعية وتدريب وتأهيل الشباب في كافة المجالات للنهوض بالدولة، مضيفة أن الشباب له دور كبير وفعال من وعي لكافة الأمور سواء سياسية واقتصادية واجتماعية، موضحة أن المشاركة المجتمعية تشكل عاملا مهما ومكملا لمؤسسات الدولة في تلبية احتياجات المجتمع من أجل تحقيق مجتمع أكثر تطورا من خلال تلبية احتياجات الأفراد.

وأضافت، أن المشاركة المجتمعية تزيد الترابط والمحبة وتزيد تنمية المهارات الشخصية للفرد كمهارة التواصل، وإدارة الوقت والقيادة والهدف من ذلك تخفيف الأعباء المادية وتوفير الموارد وبناء شراكة مجتمعية قائمة على ترسيخ قيم المواطنة، واحترام الرأي والرأي الآخر وترشيد الحياة السياسية وتطويرها.