«رواد 2030» يعلن فوز «Egike» بكأس الدورة الرمضانية الأولى للشركات الناشئة

أعلن مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فوز فريق "Egike" بالدورة الرمضانية للشركات الناشئة بمشاركة 10 شركات من مختلف القطاعات والتخصصات، وذلك بعد وصول فريق انطلاقه والفريق الفائز إلى النهائي.

وأوضحت د.غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 أن أولى مباريات الدورة الرمضانية هذا العام قد انطلقت بين شركة "يلا فى السكة" وشركة "واليت فى أحد الملاعب الخماسية، مضيفه أن تلك الدورة جاءت بهدف توطيد العلاقات بين شباب الشركات الناشئة.

وتابعت خليل أن الدورة جاءت كذلك فى إطار حرص مشروع رواد 2030 على تقديم مبادرة متميزة كل رمضان لشباب الشركات الناشئة.

وكانت الدورة الرمضانية شهدت مشاركة عشر شركات ناشئة شاركت هى شركة ادزيلى، وMoneyfellows، شركة ووليت، Egike، Eyouth، شركة "يلا فى السكة"، انطلاقة، MMG ،Career180 ،OBM Education.

تصدرت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنتاج ألبان الأطفال محليا لتغطية الاحتياجات اهتمامات صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الجمعة.

وتناولت الصحف المباحثات التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، خلال اتصال هاتفي أمس.

كما سلطت الضوء على الاحتفالية التي نظمتها المنطقة الشمالية العسكرية لذوى الهمم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك بمقر قاعدة محمد نجيب العسكرية لمشاركة أطفال مصر الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

وفي التفاصيل، تابعت صحف “الأهرام” و"الأخبار" و"الجمهورية" وقائع اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ. ح. وليد أبوالمجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والدكتور إبراهيم عزت، رئيس مجلس إدارة شركة “لاكتو مصر” لصناعة ألبان الأطفال.

ونقلت صحيفة “الأهرام” توجيهات الرئيس السيسي بالتنسيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية ومصنع “لاكتو مصر”، لتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال؛ بما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، بهدف بناء قاعدة قوية لإنتاج أفضل أنواع ألبان وأغذية الأطفال عالية الجودة من أجل تغطية الاحتياجات المحلية، وسد فجوة الاستيراد من هذه السلعة الإستراتيجية المهمة لتغذية الأطفال في المراحل العمرية المختلفة.

ونسبت الصحيفة إلى المتحدث باسم الرئاسة القول، إن الاجتماع تناول متابعة منظومة إنتاج لبن الأطفال على المستوى المحلي، حيث جرى استعراض موقف إنتاج لبن الأطفال من قِبل “لاكتو مصر”، التي تمتلك أكبر مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، ويستخدم أحدث المعدات التكنولوجية العالمية المتخصصة في هذا المجال، فضلا عن إنتاجه أغذية الأطفال الخاصة والمكملات والمكونات الغذائية، كما أن الشركة تتمتع بأعلى إجراءات الرقابة والتحكم على منتجاتها المتنوعة، التي تضمن جودتها وسلامتها.

وعلى صعيد العلاقات المصرية البحرينية، أوردت صحيفة “الأخبار” أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحث مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد، رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، خلال اتصال هاتفي، تطورات العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، ومقترحات تعزيز عدد من مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.