الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تمويل 2280 مشروعاً صغيراً بـ 74 مليون جنيه في بني سويف

محافظ بني سويف محمد
محافظ بني سويف محمد هاني غنيم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، أهمية إعطاء الأولوية للمشروعات الإنتاجية، ومساعدة الراغبين في القروض في اختيار المشروعات التي تناسب إمكانياتهم المادية والبشرية والموقع الذي سيقام به المشروع، وتوفير دراسات جدوى لهم، وأهمية التكامل بين جهات الإقراض والتمويل المتنوعة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمشروع القومي للتنمية المجتمعية "مشروعك"، والجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقائه بالسكرتير العام اللواء جمال مسعود، لمناقشة تقرير بشأن الموقف الحالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تم تنفيذها خلال شهر مارس الماضي 2022، من حيث عدد المشروعات التي تم تمويلها وحجم التمويل وعدد المستفيدين من تلك المشروعات التي تستهدف المرأة المعيلة والشباب، سواء المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية أو من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذا مبادرة وزارة التنمية المحلية "مشروعك".  

وصرح المحافظ، بحسب تقرير إدارة التعاون الدولي بديوان عام المحافظة، أن إجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة  المنفذة "خلال الشهر الماضي" قد وصل إلى 2280 مشروعا بقيمة تقدر بنحو 74 مليون جنيه، والتي وفرت وتوفر فرص عمل تزيد عن 3 آلاف فرصة، في مجالات ومشروعات الإنتاج الحيواني والأعلاف والملابس والأعمال والمهن الحرفية والفنية والأنشطة التجارية المختلفة.

حيث تم توفير التمويل من صندوق التنمية المحلية لعدد 11 مشروعاً بقيمة 165 ألف جنيه، فيما قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة التمويل لعدد 2104 مشاريع بقيمة 49 مليونا و891 ألف جنيه وفرت نحو 3300 فرصة عمل، في حين وصل إجمالي عدد المشروعات الممولة من مبادرة " مشروعك"، إلى 165 مشروعاً بقيمة 23 مليونا و799 ألف جنيه، أتاحت 215 فرص عمل ـ بينما يتم حاليا دراسة تمويل 124 مشروعاً صغيراً من حصيلة بيع المشروعات.

بني سويف محافظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشروعات الإنتاج الحيواني الدكتور محمد هاني غنيم

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