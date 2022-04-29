«ربنا ما يقطع لنا عادة».. حلوى العيد فرحة ولمة وتوفير نفقات

فرحة سنوية اعتادت عليها المنازل المصرية، في أجواء تشاركية لتجهيز حلوى العيد يدا بيد، وذلك في تجهيزات استقبال عيد الفطر المبارك.

تعايشت "الدستور" مع إحدى العائلات بعروس البحر المتوسط، التي ما زالت تحرص على طقوس تجهيز حلوى العيد في المنازل عوضا عن شراءها من المحال الخارجية، وذلك لمشاركة الفرحة وأيضا لمواجهة أسعار الحلوى الجاهزة المرتفعة.

فتراصت الصاجات جنبا إلى جنب تستعد لحمل حلوى العيد، والتي أُعدت بصناعة منزلية، ليتشارك الكبار والصغار في حالة تملأها البهجة والفرحة.

"عمايل البيت ليها طعم مختلف".. هكذا علقت آية ابراهيم، أن تجهيز حلوى العيد في المنازل لها فرحة خاصة لا يعوضها أي حلوى جاهزة، فهي فرصة لتجمع العائلات والأقارب معلقة "ريحة العجين في البيت بركة".

وتابعت رضوى حسين، أن أسعار حلوى العيد هذا العام مبالغ فيها، وهي تكلفة باهظة، وأن صناعته في المنازل لا تتجاوز نصف ثمن الأسعار في الأسواق، لهذا فإن صناعته في المنازل فرصة للتجمع العائلي وأيضا توفيرا للنفقات.

وأكملت أمل جابر، أنها اعتادت على هذه الطقوس لصناعة حلوى العيد المنزلية من والدتها رحمها الله؛ ليصبح تجمع عائلي سنوي برفقة أخواتها وأولادهن في بهجة لا مثيل لها.

وفي جولة ميدانية لرصد أسعار حلوى العيد ومدى الإقبال عليها من الزبائن في أحد الأفران الشعبية بسوق الحقانية بالإسكندرية، تبين أن كعك العيد تزايدت أسعارها عن العام الماضي بنسبة متوسطة، وذلك نظرا لغلاء أسعار المواد الخام من الدقيق والمواد الدهنية وغيرها، وهذا مقارنة بمحال الحلوى الكبيرة لا شيء.

وقال صابر محمد، أحد المواطنين، إن اسعار كعك العيد يبدأ من ٥٠ جنيها للكيلو الواحد ويصل لـ ١٠٠ للكعك المصنوع بالسمن البلدي والمضاف له المكسرات، أما سعر البسكويت بـ ٥٠ جنيها للكيلو الواحد، وسعر البتي فور ٨٠ جنيها للكيلو الواحد.

وتابع محمد سعد، صاحب أحد الأفران، أن الإقبال على الشراء إلى الآن ضعيف قبل أول أيام العيد بأسبوع تقريبا، ولكن كما المعتاد فإن الإقبال يتزايد قبل العيد مباشرة.

وأكد أن هناك نقص ملحوظ في الكميات الشرائية، وهذا نظرا لتقليل التكلفة والمقدرة على شراء متعدد الأصناف من حلوى العيد.

وبادرت مبادرة “أمان” بطرح عبوات لحلوى العيد، بأسعار في متناول المواطنين ليصل سعر الكيلو الواحد لكعك المحشو بالملبن أو العجوة ٣٥ جنيها، أما الكعك المصنوع بالسمن البلدي والمكسرات يصل سعره لـ ٨٠ جنيها، أما البسكويت يبدأ من ٥٠ جنيها إلى ٦٠ جنيها للمصنوع بالسمن البلدي، أما سعر البتي فور المصنوع بالزبدة البلدي يصل سعره ٦٠ جنيها للكيلو الواحد.